BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 102,85 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 102,85 EUR ab. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 102,70 EUR nach. Mit einem Wert von 103,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 125.195 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR an. Gewinne von 12,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,61 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 6,00 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 111,28 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 21.03.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,33 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,97 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,85 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

