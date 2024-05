BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 103,60 EUR.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 103,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 103,65 EUR. Mit einem Wert von 103,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.097 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 19,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,82 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 111,28 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 5,33 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 42,97 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,85 Mrd. EUR umgesetzt.

Die BMW-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. BMW dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2024 16,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Elektrifizierung: VW-Käfer mit Tesla-Motor ausgestattet - YouTuber stellt das Projekt vor

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus