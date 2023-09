BMW Aktie News: BMW tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Kurs der BMW

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 96,09 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 96,09 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 95,49 EUR aus. Bei 95,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 147.026 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 18,08 Prozent wieder erreichen. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 40,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,68 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 03.08.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 4,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 37.219,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.770,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.11.2024 dürfte BMW die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 17,44 EUR fest.

