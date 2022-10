BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Vormittag

Um 09:22 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 72,09 EUR nach oben. Bei 72,18 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 71,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 18.842 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (67,58 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 99,71 EUR angegeben.

Am 03.08.2022 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 7,23 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 34.770,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.582,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2022 16,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

