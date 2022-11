BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Um 09:22 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 79,48 EUR ab. Die BMW-Aktie sank bis auf 79,21 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,53 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.574 BMW-Aktien.

Bei 100,42 EUR erreichte der Titel am 14.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,85 Prozent hinzugewinnen. Bei 67,58 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 94,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 03.11.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37.176,00 EUR im Vergleich zu 27.471,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 22.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 08.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 26,03 EUR je Aktie belaufen.

