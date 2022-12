BMW Aktie News: BMW verteidigt am Mittag Tendenz

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der BMW-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 85,14 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 85,79 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 84,81 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,90 EUR. Bisher wurden heute 248.815 BMW-Aktien gehandelt.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 100,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 15,22 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 67,58 EUR am 07.03.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 25,98 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 94,00 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 03.11.2022 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37.176,00 EUR im Vergleich zu 27.471,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BMW wird am 22.03.2023 gerechnet.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 26,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

