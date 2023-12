BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 98,44 EUR ab.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 98,44 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 98,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 99,06 EUR. Bisher wurden heute 204.020 BMW-Aktien gehandelt.

Am 14.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 15,26 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.12.2022 bei 82,16 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,54 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,22 EUR an.

BMW gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,20 EUR, nach 4,25 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38.458,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BMW am 20.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 02.05.2025.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

