BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 99,90 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 99,90 EUR ab. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 99,24 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 111.058 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,57 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,80 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 105,78 EUR.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BMW am 20.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,29 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

