BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 100,56 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die BMW-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 100,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 100,70 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 100,00 EUR nach. Bei 100,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 14.471 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 12,83 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,80 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 13,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,78 EUR an.

Am 03.11.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent auf 38.458,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 02.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2023 18,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

