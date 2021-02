BMW-Aktie aktuell: BMW zeigt sich gestärkt

Werbung

Heute im Fokus

DAX nach Rekordhoch im Plus -- Dialog Semiconductor stimmt Übernahme zu -- Carl Zeiss Meditec weiter zuversichtlich -- Apple, Schaeffler, Siemens Energy, 1&1 im Fokus

METRO bestellt Steffen Greubel zum neuen Vorstandsvorsitzenden. LVMH könnte sich direkt an Birkenstock beteiligen. Deutsche Börse im Corona-Jahr mit guten Geschäften - so viel verdient wie noch nie? BioNTech: Mehr Geld würde bei Ausbau der Impfstoffherstellung helfen. Akzo gibt sich im Übernahmepoker um finnische Tikkurila geschlagen. EnBW und BP planen zwei Offshore-Windparks in der Irischen See.