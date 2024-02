BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BMW. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 100,04 EUR.

Das Papier von BMW konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 100,04 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 100,28 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,63 EUR. Bisher wurden via XETRA 170.883 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 13,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,80 EUR am 31.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 107,30 EUR je BMW-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,20 EUR gegenüber 4,25 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 38.458,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.176,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BMW am 21.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.03.2025 erwartet.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

