BMW Aktie News: BMW am Donnerstagvormittag höher

Die Aktie von BMW zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 100,02 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 100,02 EUR zu. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 100,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 99,63 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.111 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 113,46 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 13,44 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,80 EUR am 31.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 15,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 107,30 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 38.458,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.176,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 18,37 EUR in den Büchern stehen haben wird.

