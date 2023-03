BMW Aktie News: BMW gewinnt am Nachmittag

Die BMW-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 101,16 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 101,68 EUR. Bei 100,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 358.304 BMW-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 102,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 0,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (68,44 EUR). Mit einem Kursverlust von 47,81 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,77 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 03.11.2022 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.176,00 EUR – ein Plus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 27.471,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte BMW am 15.03.2023 vorlegen. BMW dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 20.03.2024 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 26,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Lieferant von VW, BMW und Mercedes: Chinas Präsident Xi nimmt Batteriezell-Hersteller CATL ins Visier

VW-Aktie fester: Gewerkschafter fordert Rechte 'ohne Einschüchterung' in US-Werk

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com