BMW Aktie News: BMW am Vormittag kaum bewegt

Zum Vortag unverändert notierte die BMW-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 100,90 EUR. Bei 101,18 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 100,42 EUR aus. Bei 100,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 86.844 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 1,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 68,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.11.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 37.176,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 20.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2022 26,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

