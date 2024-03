BMW Aktie News: BMW macht am Mittag Boden gut

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 107,66 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 107,66 EUR zu. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 107,70 EUR. Mit einem Wert von 107,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 128.177 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 19,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,73 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 8,50 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 108,20 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 03.11.2023 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38.458,00 EUR umgesetzt, gegenüber 37.176,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BMW wird am 21.03.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,52 EUR je BMW-Aktie.

