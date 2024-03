BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BMW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 106,90 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die BMW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 106,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 107,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 106,76 EUR. Bei 107,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 13.285 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 113,46 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 6,14 Prozent wieder erreichen. Bei 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 23,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,73 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 108,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 38.458,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,45 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert. Am 19.03.2025 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 18,52 EUR im Jahr 2023 aus.

