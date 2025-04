BMW Aktie News: BMW tendiert am Dienstagmittag tiefer

BMW im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 66,10 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 66,10 EUR. Bei 65,88 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 656.556 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 115,35 EUR erreichte der Titel am 11.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 63,86 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,39 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,35 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 88,72 EUR.

BMW gewährte am 14.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 3,77 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 36,42 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 42,97 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BMW am 07.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,85 EUR je BMW-Aktie belaufen.

