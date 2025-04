BMW Aktie News: BMW am Vormittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 67,90 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 67,90 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,38 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,10 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 111.760 Stück gehandelt.

Bei 115,35 EUR erreichte der Titel am 11.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 69,88 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 63,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 6,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,35 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,72 EUR je BMW-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 14.03.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 3,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 36,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,25 Prozent verringert.

Die BMW-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

