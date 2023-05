BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel BMW 109,24 EUR

Das Papier von BMW legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 109,10 EUR. Bei 109,38 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 107,54 EUR. Zuletzt wechselten 395.502 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2023 bei 109,38 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 0,26 Prozent niedriger. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 68,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 59,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 105,25 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 04.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 15,33 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36.853,00 EUR im Vergleich zu 31.142,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BMW wird am 03.08.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 16,10 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

