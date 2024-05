BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 101,10 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 3,0 Prozent auf 101,10 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 98,56 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,60 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 972.548 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,09 Prozent hinzugewinnen. Bei 86,80 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 16,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,82 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 111,28 EUR je BMW-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 21.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,77 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 5,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,59 Prozent auf 42,97 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte BMW die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 16,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

