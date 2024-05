BMW Aktie News: BMW gibt am Nachmittag nach

Kursverlauf

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 99,92 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 99,92 EUR ab. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 98,56 EUR. Bei 101,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.300.109 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 15,44 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 86,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 15,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,82 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 111,65 EUR.

BMW ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,33 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 42,97 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,59 Prozent gesteigert.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 16,81 EUR je BMW-Aktie.

