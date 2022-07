BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktie notierte um 08.07.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 74,06 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 73,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.942 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 26,25 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Mit Abgaben von 9,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 101,29 EUR an.

BMW gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig wurden 31.142,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 29.482,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte BMW am 03.08.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von BMW.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2022 15,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

