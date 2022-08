BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 77,80 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,10 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,09 EUR. Bisher wurden heute 449.310 BMW-Aktien gehandelt.

Bei 100,42 EUR markierte der Titel am 14.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,12 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,79 EUR.

Am 03.08.2022 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 34.770,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 28.582,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 16,60 EUR je BMW-Aktie.

