BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Nachmittag Verluste

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 101,50 EUR.

Die BMW-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 101,50 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 101,14 EUR ein. Bei 103,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 443.377 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 68,44 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,57 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 110,68 EUR angegeben.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,39 EUR gegenüber 4,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37.219,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.770,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,24 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

BMW-Aktie gibt dennoch nach: BMW verdient bei steigenden Erlösen mehr

Ausblick: BMW mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal