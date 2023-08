BMW Aktie News: BMW am Dienstagvormittag leichter

BMW im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 103,14 EUR.

Das Papier von BMW befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 103,14 EUR ab. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 102,86 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 103,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.934 BMW-Aktien.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 10,01 Prozent wieder erreichen. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 68,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 111,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 4,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.770,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.219,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von BMW rechnen Experten am 06.11.2024.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 17,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

