BMW Aktie News: BMW am Nachmittag gesucht

Die Aktie von BMW zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 95,14 EUR. Bei 95,88 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 422.892 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 68,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Mit Abgaben von 28,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 110,95 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.08.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.219,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.770,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte BMW am 03.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 17,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

