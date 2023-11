BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 91,95 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 91,95 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 91,97 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 142.371 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 18,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,37 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 108,95 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.11.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,25 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 38.458,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,45 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 02.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,35 EUR fest.

