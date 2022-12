BMW Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von BMW

Die BMW-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 83,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 82,72 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 82,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 651.781 BMW-Aktien.

Am 14.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,30 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,89 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 94,00 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,23 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.176,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 27.471,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.03.2023 veröffentlicht.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 26,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

