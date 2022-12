BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 83,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 82,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 95.556 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,42 EUR) erklomm das Papier am 14.01.2022. 17,03 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 23,29 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 94,00 EUR je BMW-Aktie an.

BMW ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37.176,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.471,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BMW am 22.03.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 26,71 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

