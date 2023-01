BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Montagmittag fester

Um 12:22 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 89,84 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,12 EUR an. Bei 89,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 194.101 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,58 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 32,94 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 93,69 EUR.

BMW ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,23 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 37.176,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 27.471,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BMW am 22.03.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 27,00 EUR fest.

