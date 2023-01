BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag gesucht

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 89,85 EUR. Bei 89,96 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 89,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 35.286 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 100,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,53 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,58 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 93,69 EUR je BMW-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.11.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 37.176,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.471,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.03.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 27,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

So schätzen die Analysten die BMW-Aktie im Dezember 2022 ein

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie dreht ins Plus: Tesla senkt in China aufgrund von Verkaufsproblemen erneut seine Preise

BMW-Aktie & Co. unter Druck: Autowerte müssen wegen Nachfragesorgen Rückschlag hinnehmen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com