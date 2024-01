BMW Aktie News: BMW am Mittag verlustreich

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 100,74 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 100,74 EUR ab. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 100,30 EUR. Bei 101,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 120.546 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 11,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 105,78 EUR für die BMW-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 03.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,25 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 38.458,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37.176,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 02.05.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,29 EUR je BMW-Aktie belaufen.

