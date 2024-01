BMW Aktie News: BMW gibt am Vormittag ab

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 100,96 EUR.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 100,96 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 100,90 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 101,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.953 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 11,02 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (86,80 EUR). Mit einem Kursverlust von 14,03 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 105,78 EUR.

Am 03.11.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,25 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37.176,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

