BMW Aktie News: BMW am Donnerstagnachmittag freundlich

Das Papier von BMW legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 99,24 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 99,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,09 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 564.720 Stück.

Bei 99,35 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 67,58 EUR am 07.03.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 97,62 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 03.11.2022 vor. Das EPS belief sich auf 4,25 EUR gegenüber 7,23 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37.176,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.471,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 20.03.2024.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2022 auf 26,69 EUR je Aktie.

