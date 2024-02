BMW Aktie News: BMW kommt am Mittag kaum vom Fleck

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von BMW. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BMW-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 101,98 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der BMW-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 101,98 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 102,74 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 101,84 EUR. Mit einem Wert von 102,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 148.411 BMW-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,46 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 11,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 14,89 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,69 EUR, nach 8,50 EUR im Jahr 2022. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 107,30 EUR an.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37.176,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 19.03.2025 dürfte BMW die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,37 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus