BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Freitagvormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 102,20 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 102,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 102,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 26.286 BMW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 86,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,69 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 107,30 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 03.11.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 4,20 EUR gegenüber 4,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 38.458,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,45 Prozent gesteigert.

Die BMW-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,37 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

