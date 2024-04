BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 114,40 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 114,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 113,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 121.407 Stück.

Bei 115,25 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,76 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 108,72 EUR.

BMW ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,77 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 3,43 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 42.970,00 EUR gegenüber 39.522,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 16,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

