BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 114,35 EUR.

Die BMW-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 114,35 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 113,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 114,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 329.181 BMW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,79 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 24,09 Prozent sinken.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,76 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 108,72 EUR an.

BMW gewährte am 21.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,77 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,43 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42.970,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39.522,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,91 EUR im Jahr 2024 aus.

