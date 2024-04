BMW Aktie News: BMW am Vormittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 114,15 EUR ab.

Das Papier von BMW befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 114,15 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 113,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 114,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.625 BMW-Aktien.

Bei 115,25 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 0,96 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 86,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,96 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,76 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 108,72 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 21.03.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,77 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,43 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42.970,00 EUR – ein Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 39.522,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 16,91 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

XETRA-Handel: LUS-DAX mit Gewinnen