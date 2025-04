BMW Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von BMW

Blick auf BMW-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 65,40 EUR ab.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 65,40 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 63,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 696.331 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 115,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,38 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,06 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 3,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,35 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 88,72 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 14.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,77 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 42,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 11,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

