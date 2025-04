BMW Aktie News: BMW am Mittwochvormittag im Minusbereich

Blick auf BMW-Kurs

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 63,46 EUR.

Die BMW-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 63,46 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 63,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 63,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112.292 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 11.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 81,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,06 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,35 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 88,72 EUR an.

Am 14.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 36,42 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,97 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BMW am 07.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,85 EUR je BMW-Aktie.

