BMW Aktie News: BMW am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 108,80 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 108,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 261.006 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.05.2023 bei 109,84 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 0,95 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 68,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 58,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,25 EUR an.

Am 04.05.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 15,33 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 36.853,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 31.142,00 EUR umgesetzt.

Die BMW-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte BMW die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 16,10 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

