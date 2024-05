BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 100,45 EUR nach.

Die BMW-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 100,45 EUR abwärts. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 100,20 EUR nach. Bei 101,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 37.164 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 14,83 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,59 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,75 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 111,65 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 21.03.2024 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,77 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 5,33 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,97 Mrd. EUR – ein Plus von 16,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BMW.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 16,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

