BMW Aktie News: BMW am Nachmittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 87,70 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 87,70 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 88,56 EUR. Bei 87,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 621.765 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,54 EUR am 17.06.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,32 Prozent.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,74 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 110,65 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 08.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 36,61 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,85 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 16,59 EUR fest.

