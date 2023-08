BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag fester

So bewegt sich BMW

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 102,74 EUR.

Die BMW-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 102,74 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 102,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,60 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 206.396 Stück gehandelt.

Bei 113,46 EUR markierte der Titel am 14.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 10,43 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 110,68 EUR.

Am 03.08.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,30 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent auf 37.219,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.770,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2023 17,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

