BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 80,06 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 80,06 EUR zu. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,14 EUR an. Bei 79,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 22.254 Aktien.

Bei einem Wert von 115,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 77,98 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 2,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,82 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 109,55 EUR für die BMW-Aktie.

Am 01.08.2024 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,09 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,22 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte BMW am 06.11.2024 präsentieren. BMW dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

