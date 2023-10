BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittag tiefer

So bewegt sich BMW

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 94,78 EUR ab.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,0 Prozent auf 94,78 EUR nach. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,71 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 150.020 BMW-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 16,46 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,30 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,83 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 109,68 EUR.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 4,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 37.219,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 34.770,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 03.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 17,89 EUR je Aktie belaufen.

