BMW Aktie News: BMW büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 94,83 EUR nach.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 94,83 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 93,71 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 226.292 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 25,87 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 109,68 EUR an.

Am 03.08.2023 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 37.219,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 34.770,00 EUR umgesetzt.

Am 03.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Am 06.11.2024 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 17,89 EUR im Jahr 2023 aus.

