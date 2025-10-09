DAX24.658 +0,3%Est505.633 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.939 -0,5%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,98 -0,2%Gold4.015 -0,6%
BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Nachmittag freundlich

09.10.25 16:09 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 80,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
80,50 EUR 0,08 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 80,56 EUR. Bei 82,10 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.251.121 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 27,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,94 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 89,77 EUR je BMW-Aktie an.

BMW veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 33,93 Mrd. EUR, gegenüber 36,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,17 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,73 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com

