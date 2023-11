BMW Aktie News: Anleger greifen bei BMW am Nachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 92,44 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 92,44 EUR zu. Bei 92,94 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 92,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 334.974 BMW-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,74 Prozent hinzugewinnen. Am 09.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,37 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 14,14 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 108,95 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 03.11.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 4,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,25 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38.458,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 02.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BMW.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 18,35 EUR je Aktie aus.

